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Yerel APA 13. Genel Kurulu'nda zeytin fidanlarıyla "barış" mesajı verildi
Yerel

APA 13. Genel Kurulu'nda zeytin fidanlarıyla "barış" mesajı verildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde, Antalya'da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu'nun gala yemeğinde masalara üzerinde "barış" yazan zeytin fidanları bırakılarak mesaj verildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 14:05:00 -
APA 13. Genel Kurulu'nda zeytin fidanlarıyla "barış" mesajı verildi

TBMM'den yapılan açıklamaya göre, Kundu bölgesindeki bir otelde "Değişen Uluslararası Dinamiklerde Çok Taraflılığın Teşvik Edilmesi" temasıyla düzenlenen genel kurula, APA üyesi 27 ülkeden parlamento heyetleri katıldı.

TBMM Başkanı Şentop'un ev sahibi olarak katılımcı meclis başkanları ve delegasyonları için verdiği resmi gala yemeğinde, masalara üzerinde katılımcı ülkelerin dillerinde "barış" yazan kartların olduğu birer zeytin fidanı konuldu.

Barışı simgeleyen zeytin fidanlarıyla aralarında sorun bulunan üye ülkelere barışın güzelliğini hatırlatan mesaj verildi. Aynı zamanda Türkiye'nin, savaş ve çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde barışı yüksek sesle dillendirerek bu yönde adımları kararlılıkla atmaktan çekinmeyen dış politikası simgelendi.

Şentop, APA Başkanı sıfatıyla ev sahibi olduğu 13. Genel Kurulu'nda yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirerek 5 ülkenin meclis başkanıyla ikili görüşme yaptı.

Meclis Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bager Galibaf ile de bir araya gelerek üçlü bir toplantı gerçekleştirdi.

 

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