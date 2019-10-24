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AP skandal Türkiye kararı! Ankara'dan sert tepki

Avrupa Parlamentosu skandal bir hamleyle, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan bir karar aldı. AP Türkiye'ye hedefli yaptırım uygulanmasını isterken, Türkiye'den AP'nin kararına sert tepki geldi.

24 Ekim 2019 Perşembe 18:15
AP skandal Türkiye kararı! Ankara'dan sert tepki

Avrupa Parlamentosu’ndaki Hıristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar, Liberaller, Yeşiller ve Komünistler tarafından ortaklaşa hazırlanan Türkiye’ye yönelik karar tasarısı geniş oy çokluğuyla kabul edildi.

Aşırı sağcı ve popülistler karara destek vermedi. Metni daha da sertleştirmek isteyen komünistlerin sunduğu değişiklik önergeleri ise reddedildi.

Strasbourg'daki genel kurul toplantılarında alınan kararda, “Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna tek taraflı askeri müdahalesi şiddetle kınandı”, müdahalenin, “uluslararası hukuku ihlal ettiği, bölgede istikrar ve güveni zedelediği, sivillerin yerlerinden olmasına yol açtığı ve DAEŞ'in yeniden doğuşuna katkı sağlayabileceği” görüşlerine yer verildi.

Gümrük Birliği gündeme getirildi

DW’nin haberine göre; Ankara'ya “askeri harekata derhal ve tamamen son verme” çağrısında bulunuldu.

AP kararında, operasyon nedeniyle AB devletlerinden Türkiye'ye yönelik “hedefli yaptırım” kararı almaları istendi.

Yaptırımların “sivil toplum, ülkedeki ekonomik krizden olumsuz etkilenmiş kesimler, Suriyeli sığınmacılar veya öğrencilerin Erasmus gibi Avrupa değişim programlarına katılımını hedef almaması gerektiği” not edildi.

Kararda AB'den, “Suriye'nin kuzeydoğusundaki tırmanışı önlemek amacıyla caydırıcı faktör olarak Türk tarım ürünlerine yönelik tercihli rejimin askıya alınması ve son çare olarak da Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin askıya alınması seçeneğinin değerlendirilmesi” istendi.

Ankara'dan sert tepki

Türkiye AP’nin kararına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Teröristleri sürekli parlamentosunda ağırlayanların aldığı bu karar aslında bizi şaşırtmamıştır” ifadesi kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı’nın Türkiye’nin uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı olduğu belirtilen açıklamada, harekâtın, BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürütüldüğü vurgulandı.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 18:15
  1. Ankara
  2. Avrupa Parlamentosu

YORUM YAZ

  • erdoerdo8 sa önce
    avrupa birliğine elektro şok bir cevap verip kendilerine getirelim yoksa sekarete girmiş yaşlı teröristve darbe sevicisi ,sömürgeciavrupa ,kendini hala bir b.k sanıyor .oysa yakında mevta olacaklar zaten .
  • Mustafa Mustafa 8 sa önce
    Ab nin %100 terörist pislik acin kapıları cumhurbaşkan nim bırak ne halleri barsa görsün şerefsiz ab liler.
  • iskender1a*iskender1a*10 sa önce
    Avrupa parlamentosu birde FİLİSTİN haritasına baksın!!! yiyicilerin gıgı çikmadı 70 senedir hergün filistinli öldürülüyorken şimdi 96 bölgede savaşı yürüten batı deyilmi ? 
  • abdulabdul13 sa önce
    AP=Avrupali PALYACOLAR
  • ÖmerÖmer13 sa önce
    Burda söylüyorum hiç bir şey yapamazlar . Bir kilo Kına gönderim kına yaksın otursunlar
  • Mehmet AliMehmet Ali13 sa önce
    Biz de enayi gibi Avrupanın sınırını beklemeye devam edelim. Çözüm çok basit.Sınırdan geçmek isteyen kaçak göçmenleri 120 saat engellemesek yetkilileri kendini Ankara kapılarında bulacak. İnanın makro bile terbiyesizliğe son verir.
  • DoktorDoktor13 sa önce
    Mondalez youtube netflıx lego ve emperyalizmin diğer ürünlerini bireyler olarak MUTLAKA BOYKOT EDİN
  • AYH8N ERG8N8Z EWET AYH8N ERG8N8Z EWET 13 sa önce
    Sınıları açalım bu üç kuruşluk devletler Suriyeli insanlardan Türkiyenin kendilerine yaptığı karşılıksız fedakarlıģı öğrensinler.
  • Kadir Kadir 14 sa önce
    Ulan çıkın gümrük birliğinden NATO dan bitsin bu işkence, Fransa şirketleri ile Suriye de herkes orda ama Türkiye ye yasak, barışın Suriye ile Suriye devleti Türkiye yi askerini davet etsin bu iki yüzlüler de sussunlar
  • AYH8N ERG8N8Z EWET AYH8N ERG8N8Z EWET 14 sa önce
    Sınıları açalım bu üç kuruşluk devletler Suriyeli insanlardan Türkiyenin kendilerine yaptığı karşılıksız fedakarlıģı öğrensinler.
  • SelmanSelman14 sa önce
    E madem bu asagilik keferelerin karari sizi şaşırtmadı, öyleyse ne halt etmeye halen bu AB denen zillet yuvasının kapisindayiz??? La havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim...
  • sukrusukru14 sa önce
    Şu şerefsizliğe bakarmısınız,Siviller yerlerinden olmasınmış.Ulan dümbükler siviller zaten yerlerinden olmuş,ülkenin yarışı mülteci,o mültecilerin yarısında ülkemizde alçak şerefsizler.Ülkenin dörtte biri Türkiye'de,kendileri birkaç bin kişiyi bile almıyor utanmadan birde Türkiye'yi suçluyor.
  • OvalıOvalı14 sa önce
    Ap kararları bizi asla bağlamaz,biz onların uydusu değiliz . Biz Türkiye Cumhuriyetiyiz.
  • TcVatanseverTcTcVatanseverTc14 sa önce
    Sankiavrupa bu kararla yükselecek, REİS durma
  • dumanlıdumanlı14 sa önce
    Hani herkes Türkiyeyi haklı davasında destekliyor ve taktir ediyordu.?

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