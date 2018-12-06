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Aort damar yırtılmasına dair her şey…

Aort damarı, vücudumuzda yer alan en önemli ana damardır. Aort damarı yırtılmasında ne gibi sıkıntılar oluşur? İşte aort yırtılmasına dair her şey…

06 Aralık 2018 Perşembe 23:44
Aort damar yırtılmasına dair her şey…

Yüksek tansiyon, damar sertliği veya ani gelişen travmalar; aort damarı yırtılmasına sebep olabiliyor. Genellikle 60-80 yaş arasındaki kişileri etkileyen bu duruma, kadınlara oranla erkeklerde daha sık rastlanıyor

Aort damarı, vücudumuzda yer alan en önemli ana damardır. Direkt olarak kalpten çıkan bu damar hattımız, kanın tüm vücuda yayılmasını sağlar. Aort damarı, yapı olarak üç katmandan meydana gelmektedir. İlk katman, kanın asıl olarak aktığı kısımdır. Damarın en dış kısmı ile bu ilk katman arasında bir ikinci katman bulunmaktadır. Aort damar yırtılması ise çok nadir bir durum olsa da hayati tehlike oluşturan bir durumdur.

KAN KENDİNE YOL BULUR

Aort damar yırtılmasında; kanın akmakta olduğu ilk katmandan kendisine farklı bir yol bulması ve ikinci katmana akması görülür. Bu akış ile birlikte aort damarında yer alan katmanlar birbirinden ayrılır. Kanın kendisine bulduğu bu yolda hızlı bir şekilde akması ile damar yırtılır. Aort damarının en dış katmanında patlamanın meydana gelmesi durumunda ise hastanın hayatını kaybetme ihtimali oldukça fazladır. Aort damar yırtılması, erkeklerde kadınlara oranla iki kat daha fazla görülmektedir. Özellikle 60 ile 80 yaş arası bireylerde görülen bu durum, pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Bunların başında yüksek tansiyon gelmektedir. Yüksek tansiyona bağlı damar içi basıncı artar ve aort damarında yırtık meydana gelebilir. Bunun yanında damar sertliği ve ani gelişen travmatik durumlar da aort damarının yırtılmasına neden olabilir. Ayrıca aort damarının belli bir kısmının yeterince gelişmemiş olması, damar yapısındaki farklılıklar ve aort damarını da etkileyen bir ameliyat geçirilmiş olması da aort yırtığına neden olabilmektedir. Aort damar yırtığı belirtileri arasında en önemlisi, aniden gelişen göğüs ağrısıdır. Bu ağrı öyle şiddetlidir ki; hasta, iç organlarının yırtıldığı hissine kapılabilir. Ağrı göğüste başlayıp sırt, boyun ve çeneye yayılabilir. Yaşanan bu ağrının şiddeti giderek artar ve kişilerde felç, körlük ve baygınlık hali meydana gelebilir

HAYATI ÖNEM TAŞIYOR

Aort diseksiyonunda teşhisin bir an önce konulması hayati önem taşımaktadır. Aort damar yırtığı tedavisi için hasta acil olarak ameliyata alınır ve yırtılan damar, yapay bir damar ile değiştirilir. Ancak bazı vakalarda cerrahi müdahaleye gerek kalmadan ilaç tedavisi de uygulanabilir.

AORT ANEVRİZMASI NEDİR?

AORT, vücutta kan akışını sağlayan ana damardır. Aort anevrizması ise, aort üzerinde herhangi bir belirti vermeden meydana gelen kesecikler ve damar genişlemesi nedeniyle oluşur. Patlamaya hazır bir bomba gibi hayati tehlikesi bulunan bu durumun zamanında teşhis ve tedavisi oldukça önemlidir. Aort olarak adlandırılan damar, kalpten çıktıktan sonra vücuda kan pompalar. Bu ana atardamarın çapı, kalpten çıktığı bölümde yaklaşık olarak 2.5 cm'dir. Vücudumuzda bu kadar geniş bir çapa sahip başka bir damar yoktur. Bu damar ne kadar genişlerse, anevrizma riski de o kadar artmaktadır.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 23:44
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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