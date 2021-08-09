AÖL’den normal liseye geçiş ve nakil işlemleri! Açık öğretim liseleri nakil ve geçişler nasıl olur?
Açık öğretim liselerinden örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler nasıl ve ne zaman yapılır? Açık Öğretim Lisesi 2020-5 ek sınav kayıt yenileme 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayıp 13 Ağustos 2021 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. AÖL ek sınavı 16-20 Ağustos tarihleri arasında online olarak yapılacak. MEB 2. nakil sonuçlarını da açıkladı. Nakil sonuçlarının açıklanmasından sonra açık öğretim meslek lisesinden düz liseye geçiş nasıl yapılır? Açık öğretim liselerinden normal liselere nakil yapılır mı? Açık öğretim liselerinden örgün liselere nakil ne zaman yapılır? soruları da bir hayli merak edilir oldu. İşte AÖL’den normal liseye geçiş ve nakil işleleri…
Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde öğrenim görmekte iken, başarmış oldukları kredi itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler, ders kesiminden yeni öğretim yılı birinci döneminde ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemde ise dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak, öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla programı ve kontenjanı uygun olan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programları, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine ve mesleki eğitim merkezlerine nakil ve geçiş yapabilirler.