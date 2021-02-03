AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
AÖL sınavları ne zaman sorusu, MEB'den gelen açıklama ile yanıt buldu. Pandemi nedeniyle ertelenen AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk AÖL sınavlarına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Lise eğitimini dışarıdan sürdüren pek çok öğrenci, MEB Açık Lise (AÖL) sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Konuya ilşkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.
2020'nin Aralık ayına yapılması planlanan AÖL 1. dönem sınavları, artan corona virüs vakaları sonucu alınan önlemlerle birlikte ileri bir tarihe ertelenmişti.
Selçuk, Twitter hesabından ertelenen AÖL sınavlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."