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Eğitim AÖL sınavları ne zaman? Açık öğretim lisesi sınav tarihleri
Eğitim

AÖL sınavları ne zaman? Açık öğretim lisesi sınav tarihleri

AÖL sınavları ne zaman ayın kaçında? Eğitim hayatlarını açık öğretim lisesinde sürdürenler 1.dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman? AÖL 1.dönem sınavları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-10-23 11:45:00 -
AÖL sınavları ne zaman? Açık öğretim lisesi sınav tarihleri

Açık lise öğrencileri 1.dönem sınav takvimini araştırmaya başladı. Peki, 1.dönem AÖL sınavları ne zaman hangi gün yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman? Açık öğretim lisesi sınav tarihleri

AÖL öğrencileri 1.dönem sınavların ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ile Açık Öğretim Ortaokulu, 1. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

Koronavirüs salgını sebebiyle son bir buçuk yıldır pek çok sınav çevrimiçi yani online olarak yapıldı. AÖL öğrencileri bu sene de sınavların online olup olmayacağını merak ediyor. 4-5 Aralık'ta yapılacak olan sınavların yüz yüze gerçekleşmesi bekleniyor. Konu hakkında yeni bir açıklama yapıldığı takdirde haberlerimizde yer vereceğiz. Öte yandan öğrenciler 1 Aralık itibariyle sınav merkezlerini öğrenebilecek.

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