AÖL sınavı ne zaman olacak 2021? Açık öğretim lisesi sınavı 1. dönem ne zaman 2021 2022?

AÖL ilk dönem sınav tarihi ne zaman? Açık öğretim lisesi öğrencileri AÖL sınavları ne zaman yapılacak? sorusunu sormaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2021 2022 sınav tarihlerini açıkladı. Peki, AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? İşte AÖL sınav tarihleri...

AÖL'de 1. Dönem sınavları için geri sayım başladı. Özellikle aralık ayının yaklaşmasıyla, açık lise sınav takvimine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, Açık öğretim lisesi sınavları ne zaman? İşte, AÖL 1. dönem sınav takvimi hakkında detaylı bilgiler.

AÖL 1. dönem sınavı ne zaman 2021 2022?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınavları 04- 05 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak.

AÖL sınavları nasıl yapılacak yüz yüze mi online mi?

Korona koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

AÖL sınav belgeleri neler?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı

Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.