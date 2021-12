AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL 1. dönem sonuç sorgulama ekranı

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. dönem sınavları 10 Aralık günü saat 23.59’a kadar devam etti. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşmedi. 10 Aralık 23.59'da online sınavlar sona eriyor. Bu tarihten itibaren 15 gün içerisinde AÖL sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. AÖL sonuçları, aralık ayı içerisinde MEB'in sayfasından açıklanacak. Açık Lise (AÖL) sınav sonuçları resmi olarak açıklandı. 4-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Açık Öğretim Kurumları sınav sonuçları, aol.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

AÖL sonuç hesaplama!

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

AÖL ders geçme notu kaç?

Açık Öğretim Lisesi ders geçme notu kırk beş (45) olarak belirlendi. İlk dönem sınavlarından 45 ve üzeri alan öğrenciler başarılı sayılacak. Yani sınavda en az 9 soruya doğru yanıt veren öğrenci dersi geçmeye hak kazanacak.