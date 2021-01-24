AÖL sınavları ne zaman nasıl yapılacak? Koronavirüs salgını pek çok sınavın ertelenmesine yol açtı. Milli Eğitim Bakanlığı açık ortaokul ve açık lise sınavlarını şubat ve mart ayına erteledi. Söz konusu sınavlar online olarak yapılacak. Peki, AÖL sınavları kaç soru olacak?

AÖL online mı? AÖL online kaç soru olacak?

AÖO ve AÖL öğrencileri sınavlarda kaç soru sorulacağını merak ediyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak her dersten 20 sorununu sorulması ve öğrencilere cevaplamaları için 25 dakika verilmesi bekleniyor.

1.dönem sınavları 25 Şubat'ta başlayacak ve 1 Mart saat 23.59'a kadar çevrim içi yapılacak.

2. dönem sınavları ise 25 Mart'ta başlayacak ve 29 Mart saat 23.59'a kadar çevrim içi düzenlenecek.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenecek çevrim içi sınavlara, açık öğretim okulları öğrencileri, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi'nin internet adresinden öğrenci numaraları ve şifreleriyle katılabilecek.

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Açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı e-Sınav salon sayılarının yeterli olması halinde e-Sınav salonlarında yapılacak.