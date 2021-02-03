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Eğitim AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihi
Eğitim

AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihi

AÖL sınavları ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle 5-6 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanan açıköğretim ortaokul ve açıköğretim lisesi sınavları ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı kısa süre önce AÖL 1. dönem sınavlarının tarihi açıkladı. Öğrenciler sınav tarihini sabırsızlıkla beklerken kayıt yenileme tarihlerini de araştırıyor. AÖL kayıt yenileme işlemi ne zaman? Kayıt yenile tarihi AÖL | AÖL yenileme tarihleri güncel | 2021 AÖL 2. dönem kayıt tarihleri

Yeniakit Publisher
2021-02-03 17:00:00 -
AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihi

Koronavirüs salgını sebebiyle aralık ayında yapılması planlanan pek çok sınav ertelendi. Açıköğretim ortaokulu ve açıköğretim lisesi 1. dönem sınavları online olarak yapılacak. Peki, AÖL sınavları ne zaman? AÖF 2. dönem kayıt yenileme tarihi

AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihi

AÖO ve AÖL 1.dönem sınavları online olarak yapılacak. 1.dönem sınavları 25 Şubat'ta başlayacak. Sınavlar 1 Mart 23.59'a kadar çevrimiçi olarak yapılabilecek.  2. dönem sınavları ise 25 Mart-29 Mart saat 23.59'da sona erecek.

AÖL öğrencileri kayıt yenile işlemlerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Birinci dönem ve ikinci dönem sınavları arasındaki sürenin kısa olması nedeniyle açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem sınavları için ilk kayıt işlemleri yapılmayacak. Sistemde kayıtlı öğrencilerin 2. dönem sınavları için kayıt yenileme işlemleri bakanlık tarafından herhangi bir ücret alınmaksızın otomatik yapılacak.

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