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Eğitim AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık öğretim ortaokul lise kayıt yenileme ne zaman sona erecek?
Eğitim

AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık öğretim ortaokul lise kayıt yenileme ne zaman sona erecek?

İlköğretim/Ortaokul, Ortaöğretim, bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar başta olmak üzere ortaokul ya da lise eğitimini açıktan okuyabilmekte. AÖL okumak isteyenler belirli dönemlerde Halk Eğitim Merkezlerinde AÖL kayıtlarını yenilemekte. Peki kimler AÖL'ye kayıt olabilir? Açık lise kayıtları ne zaman? Açık öğretim ortaokul kayıtları, açık öğretim lise kayıt yenileme ne zaman sona eriyor? İşte 2021 MEB AÖL kayıt tarihleri.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 15:44:00 -
AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık öğretim ortaokul lise kayıt yenileme ne zaman sona erecek?

Açık öğretim lisesi-AÖL kayıt işlemleri geçtiğimiz günlerde başladı. Sistemde eğitim durumu pasif olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde AÖL kayıt yenileme işlemlerini yapabiliyor. AÖL kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖL kayıt yenilemek isteyenler için AÖL kayıt yenileme süreci 22 Ocak'ta başladı. Öğrenciler AÖL kayıt yenileme işlemlerini 15 Şubat 2021'e kadar devam edecek.

AÖL kayıt yenileme işlemlerini yapacak adaylar öncelikle kayıt yenileme ücretini ödeyecek. Ücretin ödenmesinin ardından öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenileme işlemlerini yapabilecekler. Bu süreçte öğrencilik durumu aktif hale gelen öğrenciler sisteme girerek ders seçimlerini gerçekleştirebilirler.

AÖL’ye kimler kayıt yaptırır?

Açık öğretim Ortaokul AÖO ve açık öğretim lise AÖL’ye kayıt yaptırmak isteyenler kimler AÖL'ye kayıt olabilir? sorusunu sormakta.

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