AÖL ek kayıt ne zaman 2021? Açık öğretim lisesi kayıt yenileme ne zaman? 2021 AÖL ek sınav ücreti ne kadar?

MEB 2021 AÖL kayıt yenileme işlemleri başladı! AÖL ek sınav ne zaman?Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı ek sınavına ait kayıt yenileme işlemleri 9-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. AÖL ek sınav ise 16-20 Ağustos tarihleri arasında online olarak yapılacak.

AÖL ek sınav ne zaman yapılacak?

MEB Açık öğretim lisesi AÖL ek sınav ise 16-20 ağustos 2021 tarihleri arasında online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.

AÖL ek sınava kimler girer?

AÖL ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecektir.

AÖL ek kayıt yenileme ücreti ne kadar 2021?

Kayıt yenileme ücreti 50 TL olup kayıt yenileyecek öğrencilerin bu ücreti anlaşmalı bankalara (T.C. Ziraat Bankası Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası) yatırması gerekmektedir. https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz

MEB’den AÖL ek kayıt açıklaması

1) Açık Öğretim Lisesi 2020-5 ek sınav kayıt yenileme 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayıp 13 Ağustos 2021 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.

2) Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

3) Cezaevinde bulunan öğrencilerin eylül ayında yüz yüze yapılacak olan 2020-2. dönem sınav bilgileri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ağustos ayının ilk haftasında teslim edileceğinden dolayı öğrencilerin özel durum bilgilerinin cezaevi eğitim sorumluları tarafından anlık olarak güncel tutulması önem arzetmektedir.

4) Özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2020/5 ek sınav dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2020/5 ek sınav dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine başvurarak 2020-5 ek sınav için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Öğrenci 2020-5 ek sınav kayıt yenileme tarihleri bittikten sonra sınav süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkmışsa Halk Eğitimi Merkezi aracılığı ile Müdürlüğümüze açık lise e-posta adresinden ulaşarak 2020-5 ek sınav için kaydını yeniletmesi gerekmektedir.

5) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir. Bu durumdaki öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır. İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.

Açık öğretim lisesine kayıt nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Öğrenciler kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Kayıt işlemi tamamlanan öğrenciler Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıf bankamatikler den yâ da bu bankaların mobil uygulamalarından internet bankacılığı ile veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücreti yatırma işlemini gerçekleştirebilirler.