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Eğitim AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak 2021 2022 MEB AÖL sınav tarihleri
Eğitim

AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak 2021 2022 MEB AÖL sınav tarihleri

AÖL sınavları ne zaman? Açık öğretim lisesi öğrencileri 1.dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. AÖL sınavları online mı yüz yüze mi? AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları ayın kaçında?

Yeniakit Publisher
2021-10-26 09:51:00 -
AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak 2021 2022 MEB AÖL sınav tarihleri

Eğitim hayatlarına açık öğretim lisesinde devam edenler 1.dönem sınavlarına ilişkin araştırma yapmaya başladı. AÖL 1.dönem sınavları hangi gün? AÖL 1. Dönem sınavları yüz yüze mi?

AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak 2021 2022 MEB AÖL sınav tarihleri

Açık öğretim lisesi sınav takvimi açıklandı. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ile Açık Öğretim Ortaokulu, 1. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

Koronavirüs salgını sebebiyle son bir buçuk yıldır pek çok sınav çevrimiçi yani online olarak yapıldı. AÖL öğrencileri bu sene de sınavların online olup olmayacağını merak ediyor. 4-5 Aralık'ta yapılacak olan sınavların yüz yüze gerçekleşmesi bekleniyor. Konu hakkında yeni bir açıklama yapıldığı takdirde haberlerimizde yer vereceğiz. Öte yandan öğrenciler 1 Aralık itibariyle sınav merkezlerini öğrenebilecek.

Kimler AÖL’de okuyabilir?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.

 

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