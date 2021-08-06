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Eğitim AÖF yaz okulu sınavları online mı 2021?
Eğitim

AÖF yaz okulu sınavları online mı 2021?

2020-2021 eğitim öğretim yılı sona erdi. Bu dönem başarılı olamayan öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptırarak sene bitmeden dönemi başarılı bir şekilde tamamlamak istiyorlar. AÖF yaz okulu öğrencileri sınavların yüz yüze mi yoksa online mı olacağını araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı 2021?

Yeniakit Publisher
2021-08-06 19:45:00 -
AÖF yaz okulu sınavları online mı 2021?

Açık Öğretim, kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı eğitim sistemidir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu sınavların yüz yüze mi yoksa online mı olacağını merak ediyor. İşte merak edilen haberin devamı…

AÖF yaz okulu sınavları online mı 2021?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

YÖK, üniversitelere yüz yüze eğitim üzerinden yazı gönderdi. Yazıda “Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 yaz okulu eğitiminin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması teklifleri 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş olup 2020-2021 yaz okulu eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması uygun görülmemiştir.” açıklaması kurum tarafından yapıldı.

 

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