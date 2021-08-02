AÖF yaz okulu sınavın ne zaman 2021 AÖF yaz okul sınav tarihi

AÖF yaz okulu sınavı nedir? AÖF yaz okuluna kimler girer? Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler. Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir. Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir. Peki AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı nasıl yapılacak? İşte detaylar...

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF yaz okuluna ilişkin açıklama geldi. 2021 AÖF yaz okuluna ilişkin yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: “Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır”

YÖK’ten yaz okulu kararı

Yükseköğretim Yürütme Kurulu, 7 Temmuz 2021 tarihli toplantısında üniversitelerdeki yaz okulu eğitimine ilişkin bir karar almıştı. YÖK toplantısında yaz okuluna ilişkin "Yaz Öğretimi Eğitimleri" konulu yazısına göre, üniversitelerdeki yaz okullarında uzaktan öğretim yapılamayacağına yönelik daha önceden alınan karar "bu seneye mahsus olmak üzere" uygulanmayacak.” açıklaması gelmişti. YÖK’ün kararında, 2021-2022 akademik yılından itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda, üniversitelerde bu yaz döneminde yaz okullarında uzaktan öğretim yapılabilecek. AÖF yaz okulu detayları için tıklayın