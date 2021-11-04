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Eğitim AÖF sınavları vize-ara-final sınav tarihleri 2021 2022 AÖF güz dönem ara sınavı ne zaman?
Eğitim

AÖF sınavları vize-ara-final sınav tarihleri 2021 2022 AÖF güz dönem ara sınavı ne zaman?

2021-2022 AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte AÖF sınav tarihleri de merak edilmeye başladı. AÖF 2021 güz döneme ara sınavı ne zaman, AÖF final sınavları ne zaman?' sorularına yanıt arıyorlar. İşte 2021 AÖF güz dönemi sınav tarihler.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 14:13:00 - 2021-11-04 14:14:08
AÖF sınavları vize-ara-final sınav tarihleri 2021 2022 AÖF güz dönem ara sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi 2021-2022 Akademik yılı için kayıt yenileme işlemleri 17 Ekim'de sona erdi. AÖF kayıt yeneleyen öğrenciler için canlı dersler başlarken, AÖF güz ve bahar dönemi sınavlarına hazırlanan öğrenciler de 2021 2022 AÖF sınav takvimini sorgulamaya başladı. Peki 2021 AÖF güz ara sınavı ne zaman? AÖF dön dönemi vize sınavı ne zaman yapılacak? AÖF final sınavları ne zaman? İşte 2021 2022 AÖF sınav takvimi.

AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları 2021 2022 ne zaman?

2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi başlama ve bitiş tarihleri 27 Eylül 2021-7 Ocak 2022 olarak belirlendi. Kayıt yaptıran ya da kayıt yenilemesini tamamlayan öğrenciler için güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihinde, güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

AÖF 2021 2022 sınavları online mi yüz yüzü mi?

2021 Yılı AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze yapılmıştı. 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavlarının da yüz yüze yapılması bekleniyor. AÖF öğrenciler güz dönemi ara sınavlarına AÖF sınav merkezinde girebilecek.

AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilecek?

AÖF vize (ara sınavı) ve final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek.

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