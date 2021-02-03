  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖF sınavları online mi yapılacak?
Eğitim

AÖF sınavları online mi yapılacak?

AÖF 2021 bahar dönemi sınavları ne zaman ve online mı yapılacak sorusu öğrencilerin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. 2021 AÖF Bahar Dönemi sınavları online/çevrimiçi mi yapılacak? AÖF 2. Dönem sınavları sınav merkezlerinde mi, nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 17:57:00 -
AÖF sınavları online mi yapılacak?

Koronavirüs önlemleri kapsamında AÖF 2021 Bahar Dönemi sınavları sınav merkezlerinde mi yoksa online/çevrimiçi mi yapılacak araştıran adaylar, konuyla ilgili yetkililerden net cevap bekliyor. Peki, AÖF sınavları nasıl yapılacak?

AÖF sınavları online mi yapılacak?

AÖF 2021 Bahar Dönemi sınavlarının önceki sınavlar gibi online yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. MEB Bakanı Ziya Selçuk'un son günlerde yaptığı yüz yüze eğitim açıklamalarına istinaden AÖF öğrencileri 2021 Bahar Dönemi AÖF sınavlarının nasıl olacağını araştırıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında sınavlar geçtiğimiz yılın Bahar Dönemi'nden bu yana online gerçekleşiyordu. Bakan Selçuk ülkede hızlı bir şekilde aşılanmanın yapıldığına değinerek yüz yüze eğitime kademeli olarak geçileceğini belirtmişti. Bu açıklama eğer 15 Şubat'tan sonra hayata geçirilirse AÖF sınavları da sınav merkezlerinden gerçekleştirilebilir. Bu bilgiye istinaden sınavların yüz yüze yapılması öngörülüyor fakat, AÖF'den konuyla ilgili net bir bilgi gelmiş değil. AÖF bahar dönemi ara sınavları 10-11 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavın Nisan ayında gerçekleşecek olması dolayısıyla henüz net bir açıklama yapılmazken pandemi sürecinin gidişatına göre karar açıklanması bekleniyor.

Bahar dönemi ara sınav tercihleri 1 Mart 2021 tarihinde alınacak.

2020 -2021 AÖF SINAV TARİHLERİ

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi şöyle;

Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2020

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 8 Ağustos 2021

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan müjdeyi duyurdu: O ilimizde altın rezervi keşfedildi
Ekonomi

Bakan müjdeyi duyurdu: O ilimizde altın rezervi keşfedildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Söğüt ilçesinde 1,92 milyon ons altın rezervi keşfedildiğinin müjdesini verdi...
Karamollaoğlu'ndan darbe açıklaması: Arkasında onlar var
Gündem

Karamollaoğlu'ndan darbe açıklaması: Arkasında onlar var

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Boğaziçi onu da cezbetti! Gezici Alabora yine sahneye çıktı
Gündem

Boğaziçi onu da cezbetti! Gezici Alabora yine sahneye çıktı

Gezi Parkı olaylarının alevlendirilmesinde rol alan ve olaylar sonrası firar eden Mehmet Ali Alabora, Boğaziçi provokatörlerine de destek ve..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay