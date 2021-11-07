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Eğitim AÖF sınavları ne zaman yapılacak 2021 2022? AÖF vize sınavları 2021 2022
Eğitim

AÖF sınavları ne zaman yapılacak 2021 2022? AÖF vize sınavları 2021 2022

Anadolu Üniversitesi 2021 2022 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınav tarihleri kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi AÖF2021-2021 güz dönemi vize sınav tarihlerini açıkladı. AÖF öğrencisinin 2021 AÖF ara sınavları yüz yüze olarak yapılacak. Peki, AÖF sınavları ne zaman? İşte, 2021 AÖF sınav takvimi ve güz dönemi ara sınavları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 11:43:00 - 2021-11-07 11:44:45
AÖF sınavları ne zaman yapılacak 2021 2022? AÖF vize sınavları 2021 2022

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarıyla ilgili gelişmeler Son Dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Bahar döneminin gelmesiyle beraber AÖF sınav takvimine gözler çevrildi. 

AÖF güz dönemi ara sınavları 2021 ne zaman?

AÖF güz dönemi ara sınavları, 27-28 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. 2021 Yılı AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze yapılmıştı. Bu doğrultuda, 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavlarının da yüz yüze yapılması bekleniyor. AÖF öğrencileri, güz dönemi ara sınavlarına AÖF sınav merkezinde girebilecek.

AÖF sınav nasıl geçilir?

AÖF sınıf geçme notu kaç? Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

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