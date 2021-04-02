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Eğitim AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı! AÖF Bahar dönemi sınav giriş belgesi sorgulama
Eğitim

AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı! AÖF Bahar dönemi sınav giriş belgesi sorgulama

AÖF sınav giriş belgeleri 2020-2021 yılı eğitimine Açıköğretim Fakültesi'nde devam eden öğrenciler tarafından merak ediliyor. Nisan ayında gerçekleştirilecek AÖF Bahar sınavları için merakla beklenen Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Ara Sınav giriş belgeleri yayınlandı. Peki, AÖF Bahar dönemi sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte AÖF 2020-2021 Bahar dönemi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Yeniakit Publisher
2021-04-02 16:21:00 - 2021-04-02 16:24:16
AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı! AÖF Bahar dönemi sınav giriş belgesi sorgulama

AÖF Bahar dönemi sınab giriş belgeleri yayınlandı. Bahar dönemi AÖF sınavlarına dair tarihler Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanmıştı. Buna göre, AÖF sınavları 10-11 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihlerinde yapılacak. Peki, AÖF Bahar dönemi sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

AÖF Bahar dönemi sınav giriş belgesi sorgulama

AÖF Bahar döneminde gerçekleştilecek çevirimiçi sınavlarına yönelik sınav giriş belgelerini yayınladı.

Açk Öğretim Fakültesi sınav giriş belgelerinin yayınlanmasını, "2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Ara Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanmıştır." şeklinde duyurdu.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

AÖF Bahar dönemi sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı. Takvime göre online yapılacak olan ara sınavlar şu tarihlerde gerçekleşecek;

2 ve 6.yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021

4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021

Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.

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