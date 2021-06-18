AÖF mezuniyet belgesi nasıl alınır? AÖF mezuniyet belgesi nasıl nerden alınır? AÖF mezuniyet belgesi nereden alınıyor? Anadolu Üniversitesi AÖF’de okuyan ve AÖF sınavlarında başarı sağlayan öğrenciler mezun olacakların heyecanını yaşarken, AÖF mezuniyet belgesi sorgulama yapılması da hızlandı. peki AÖF mezun belgesi alınmaya başlandı mı? AÖF mezuniyet belgesi verilmeye başlandı mı? AÖF mezuniyet belgesi nasıl sorgulanır?

Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan AÖF sınavlarına katılarak bahar dönemi itibariyle mezun olan öğrenciler için mezuniyet belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler mezuniyet belgesini e-devlet üzerinde sorgulayabilecek.

AÖF mezuniyet belgesi nasıl sorgulanır?

AÖF’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2020-2021 Bahar Yarıyılı sonu itibariyle mezun olan öğrencilerimiz Mezuniyet Belgelerine E-Devlet Kapısı üzerinden erişebilir. Tüm mezunlarımızı kutlar, İkinci Üniversite ile yine bekleriz"

AÖF mezuniyet belgesi sorgulama nereden yapılır?

AÖF mezuniyet belgesi sorgulama işlemi e-devlet üzerinden gerçekleşecek. AÖF mezuniyet belgesi e Devlet şifresi ve T.C kimlik numarasının girişi yapılarak sorgulanabilir.

AÖF’den mezun olduğumda aldığım diploma nedir?

60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.