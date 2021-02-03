  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖF kayıt yenileme-ders seçimi nasıl yapılacak?
Eğitim

AÖF kayıt yenileme-ders seçimi nasıl yapılacak?

AÖF kayıt yenileme ne zaman 2021? Merakla beklenen AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Kayıt yenileme ve ders seçimi aşamasının nasıl yapılacağı ise merak konusu. AÖF kayıt yenileme-ders seçimi nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 17:24:00 -
AÖF kayıt yenileme-ders seçimi nasıl yapılacak?

Her yıl AÖF tarafından belirlenen tarihlerde yapılması gereken kayıt yenileme işlemleri, kurum tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl şubat ayında gerçekleşecek. Peki, AÖF kayıt yenileme-ders seçimi nasıl yapılacak?

AÖF kayıt yenileme ne zaman 2021?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021-25 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF ders seçim işlemleri nasıl yapılıyor?

AÖF kayıt yenileme tarihleri sonrasında ders seçimi aşaması merak ediliyor. Kayıt yenileme yapabilmek için ders seçim aşamasının ve kayıt yenileme ücretinin ödenmesi gerekiyor. Ders seçimi aşamasında 45 AKTS'ye kadar ders seçimi gerçekleştiriliyor.

Ders seçim işlemi, aof.anadolu.edu.tr adresinden Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu üzerinden gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kitabına uydurup rektörü biz dayatırdık
Gündem

Kitabına uydurup rektörü biz dayatırdık

Boğaziçi Üniversitesi’nde geçmiş dönemlerde rektör atamalarının kağıt üzerinde “seçim” gibi görünse de gerçekte azgın azınlığın dayatmasıyla..
DAEŞ'in sözde bakan yardımcısıydı! Yakayı ele verdi
Gündem

DAEŞ'in sözde bakan yardımcısıydı! Yakayı ele verdi

Terör örgütü DAEŞ'in sözde "sözde eğitim bakan yardımcısı" terörist Sakarya'da yakalandı.
Bu sabah açıkladılar! Boğaziçi gözaltıları için karar verildi
Gündem

Bu sabah açıkladılar! Boğaziçi gözaltıları için karar verildi

Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer'de düzenlenen protesto gösterilerinde 104 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay