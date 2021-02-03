Her yıl AÖF tarafından belirlenen tarihlerde yapılması gereken kayıt yenileme işlemleri, kurum tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl şubat ayında gerçekleşecek. Peki, AÖF kayıt yenileme-ders seçimi nasıl yapılacak?

AÖF kayıt yenileme ne zaman 2021?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021-25 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF ders seçim işlemleri nasıl yapılıyor?

AÖF kayıt yenileme tarihleri sonrasında ders seçimi aşaması merak ediliyor. Kayıt yenileme yapabilmek için ders seçim aşamasının ve kayıt yenileme ücretinin ödenmesi gerekiyor. Ders seçimi aşamasında 45 AKTS'ye kadar ders seçimi gerçekleştiriliyor.

Ders seçim işlemi, aof.anadolu.edu.tr adresinden Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu üzerinden gerçekleştirilecek.