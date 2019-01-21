Antrenör Yıldırım Uran vefat etti



İZMİR (AA) - En son Antalyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcılığını yapan Yıldırım Uran vefat etti. Yaklaşık 1 hafta önce geçirdiği kalp krizin ardından hastanede tedavi altına alınan Yıldırım Uran'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. 1986-1987 sezonundan itibaren çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapan 6 Ekim 1955 Ankara doğumlu Yıldırım Uran, 2008-2009 sezonundan başlayarak Akhisarspor, Galatasaray, Bursaspor ve Antalyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcılığını üstlendi. Uran için Altınordu, Akhisarspor, Karşıyaka ve Göztepe kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.

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