0553 313 94 23

Antrenör Osman Çullu, son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türkiye Paralimpik Komitesi Üyesi ve Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Antrenörü Osman Çullu, toprağa verildi

26 Nisan 2019 Cuma 14:53
Antrenör Osman Çullu, son yolculuğuna uğurlandı


KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta geçirdiği beyin kanaması sonrası yaşamını yitiren Türkiye Paralimpik Komitesi Üyesi ve Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Antrenörü Osman Çullu (67), toprağa verildi.

Yaklaşık bir hafta önce evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası Kahramanmaraş Sütçü İman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Çullu, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yakınlarınca hastanenin morgundan alınan Çullu'nun cenazesi, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Ulu Camisine getirildi. Burada Çullu'nun ailesi, taziyeleri kabul etti.

Milli takım antrenörünün naaşı, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şeyhadil Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Çullu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, eski büyükşehir belediye başkanı Mehmet Fatih Erkoç, engelli sporcular, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


- Şampiyonlar yetiştirdi


Osman Çullu, 1984'te başladığı spor hayatında, 3 kez paralimpik oyunlarda, 5 defa dünya şampiyonasında, 3 kez Avrupa Şampiyonası'nda, 3 defa Akdeniz Oyunları'nda, 13 kez uluslararası turnuvalarda, 1 defa da Karadeniz Oyunları'nda görev almış, hem milli takıma Kahramanmaraş'tan 15 sporcu kazandırmış hem de bu sporcuları 30 ülkede yarışlara götürmüştü.

Başta bedensel engelliler dünya yüzme şampiyonu Beytullah Eroğlu olmak üzere birçok sporcu yetiştiren Çullu'nun, uzun yıllar ciddi böbrek hastalığı bulunmaktaydı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 14:53
  1. Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Antrenörü Osman Çullu
  2. engelli
  3. Kahramanmaraş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezayir’in mücahidi ebediyete göçtü
    1. Cezayir’in mücahidi ebediyete göçtü
    2. Aynı marka iki cip çarpıştı: 2 ağır..
    3. Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu’ndan..
    4. GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün "TSK..
    5. ANALİZ - Çin’in küresel açılımlarında..
    6. Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
    7. İslahiye’de ev yangını korkuttu
    8. Sri Lanka’da halka cami ve..
    9. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    10. Prof. uyardı! 'Antibiyotik direnci..
    11. Binali Yıldırım: “Sizin güveninize..
    12. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    13. "Hiç kimse din eğitimi aldığı için..
    14. İYİ Parti'den Erdoğan'ın çağrısına cevap
    15. Dünya Motokros Şampiyonası'na..
    16. En fazla kazandıran BES fonları
    17. En fazla kaybettiren BES fonları
    18. Sri Lankalı Müslümanlara saldırı
    19. “Türkiye’de Çocuk Olmak” konulu sergi..
    20. BES fonu istatistikleri
    21. Hukuk Politikaları Kurulu toplantısı..
    22. Mozambik’i Idai’den sonra Kenneth..
    23. Bin 200 yumurta tavuğu çiftçilere..
    24. Çanakkale Gezici Müzesi, Hanönü’nde..
    25. Kategorilerine göre en fazla..
    26. Kategorilerine göre en fazla..
    27. Emiliano Sala'nın babası vefat etti
    28. Milletvekillerinden Çetin’e övgü
    29. İftar çadırı kerebi gazi otopark’ında..
    30. Isparta Belediyesi’nde görev..
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu