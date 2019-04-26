Antrenör Osman Çullu, son yolculuğuna uğurlandı





KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta geçirdiği beyin kanaması sonrası yaşamını yitiren Türkiye Paralimpik Komitesi Üyesi ve Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Antrenörü Osman Çullu (67), toprağa verildi.

Yaklaşık bir hafta önce evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası Kahramanmaraş Sütçü İman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Çullu, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yakınlarınca hastanenin morgundan alınan Çullu'nun cenazesi, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Ulu Camisine getirildi. Burada Çullu'nun ailesi, taziyeleri kabul etti.

Milli takım antrenörünün naaşı, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şeyhadil Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Çullu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, eski büyükşehir belediye başkanı Mehmet Fatih Erkoç, engelli sporcular, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.





- Şampiyonlar yetiştirdi





Osman Çullu, 1984'te başladığı spor hayatında, 3 kez paralimpik oyunlarda, 5 defa dünya şampiyonasında, 3 kez Avrupa Şampiyonası'nda, 3 defa Akdeniz Oyunları'nda, 13 kez uluslararası turnuvalarda, 1 defa da Karadeniz Oyunları'nda görev almış, hem milli takıma Kahramanmaraş'tan 15 sporcu kazandırmış hem de bu sporcuları 30 ülkede yarışlara götürmüştü.

Başta bedensel engelliler dünya yüzme şampiyonu Beytullah Eroğlu olmak üzere birçok sporcu yetiştiren Çullu'nun, uzun yıllar ciddi böbrek hastalığı bulunmaktaydı.