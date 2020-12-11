Antoryum Çiçeği bakımı nasıldır? Antoryum çiçeği sulaması, toprak değişimi

Antoryum çiçeği (Anthurium) bakımında yapılması gerekenler nelerdir? Toprak değişimi, sulanması, çiçeklendirmesi nasıl yapılır? İşte yanıtı…

Antoryum çiçeği anlamı nedir?

Antoryum çiçeği arum familyasında yer alan çiçeklerden biridir. Her ne kadar kalp şeklinde çiçek açıyor olsa da bu çiçeğin anlamı aslında sanıldığı gibi sevgi ya da aşk değildir. Antoryum Çiçeğinin Anlamı Antoryum çiçeği üç anlama gelir. Bunlar; misafirperverlik, mutluluk ve berekettir.

Antoryum Çiçeği bakımı nasıldır?

Birçok evde yaygın olarak bulunan Antoryum (Anthurium) bitkisinin yetiştirilmesi, bakımı ve sulanması:

*Doğrudan güneş ışığı istemeyen bu bitki dolaylı ışıklardan da yararlanabilir.

*Güneş ışığını gören kısımlar ışığa doğru bir eğilimde bulunur. Bu eğilmeleri engellemek için çiçeğin gölgede kalan kısımlarını belirli aralıklarla değiştirmeliyiz.

*Çok fazla soğuk ve sıcak havada bırakmak çiçeğin yapraklarına ve köklerine zararlıdır.

*Hava akımlarından kolay etkilenen antoryum bitkisini bu etkiden korunmalıdır.

*Her bitki gibi zamanla topraktaki vitamin ve mineralleri tüketen bitkiye yılda en az bir kere vitamin ve mineral desteği sağlanmalıdır.

*Saksı değişimi genellikle sıcak ayların başlangıcı olan mayısta yapılmalıdır.

*Antoryum bulunduğu yerde başka cisimlerle temasta bulunmamalıdır.

Sulamada en önemli unsurlar;

-Kış aylarında bitki aşırı soğuktan korunarak çok az sulanmalıdır.

-Yaz aylarında ise bitkinin suya olan ihtiyacı artacağından bitkiye verilen suyun arttırılması gerekmektedir.

-Su toprağın her tarafına ulaştırılmalıdır.

-Bitkiyi sularken kullanılan kap her sulamada aynı ölçüde, sulamalar aynı günde ve aynı miktarlarda su dökülmelidir.

-Antoryumda çok büyük bir değişiklik görülmediği sürece sulanmada kullanılan kap, ölçü ve su miktarı değiştirilmemelidir.

*Antoryum bitkisini yetiştirmede en önemli kural kış aylarında oda sıcaklığının 12 °C nin altında olmaması gerektiğidir.

*Antoryum bitkisi genellikle yaz aylarında çiçek açar ve çiçeklerini kış aylarına doğru dökerek bir dinlenme sürecine girer.

*Yılın belirli gününde sararmış veya çürümüş yaprakları makas yardımıyla budanmalıdır.

Antoryum (Anthurium) Bitkisinin Çoğaltılması

*Antoryum bitkisinin gelişimi pek hızlı olmaz. Boyu çok fazla uzamaz.

*Çoğaltılması sırasında köklerinden ayrılan antoryum derhal ayrılan köklerinden başka bir saksının içine dikilerek çoğaltılır.

*Bu yönteme kökten ayırma yöntemi denilmektedir. Kökten ayrılan 2.bitkimiz en kısa zamanda büyüyerek çiçek açar ve diğer bitkide tekrar kök vermeye başlar.

*Antoryumun çoğaltılması en uygun zaman mayıs ayıdır.

*Bitkiye kış aylarında musluktan aldığımız soğuk çeşme suyunu vermemeliyiz. Verdiğimiz su oda sıcaklığında olmalıdır.

*1. ve 2. antoryumumuza da aynı sulama, yetiştirme ve bakım işlemlerini uygulamalıyız.