THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Antonio Conte bombası! Yeni hoca o mu?

La Liga'da beklentilerin altına kalan Real'de eleştirilen teknik direktör Lopetegui yerine iki aday düşünüldüğü iddia edildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:51
Antonio Conte bombası! Yeni hoca o mu?


Zinedine Zidane'ın ayrılığının ardından göreve gelen ancak beklentilerin altında kalan Julen Lopetegui ile Real Madrid'in geleceği pek parlak gözükmüyor.
 
İspanyol AS gazetesinin iddiasına göre Real Madrid, Ekim ayında da kötü gidişatın sürmesi durumunda Julen Lopetegui'nin görevine son verecek.
 
CONTE VEYA SOLARI

Real Madrid'in yeni teknik direktörü için ise iki aday gösterildi. İspanyol ekibinin Lopetegui'yi kovması halinde Antonio Conte veya Santiago Solari'yi takımın başına getireceği belilrtildi.
 
Conte, Chelsea'den ayrıldıktan sonra başka bir takımla anlaşmamıştı. Real Madrid'in eski oyuncularından Solari ise 2016 yılından beri Real Madrid B takımını çalıştırıyor

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 17:51
  1. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  2. AVRUPA LİGLERİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    A Milli Takım'da sakatlık şaşkınlığı! Kadrodan çıkarıldı
    1. A Milli Takım'da sakatlık şaşkınlığı!..
    2. Fransa'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    3. CHP'den Cemal Kaşıkçı açıklaması!..
    4. Guti Hernandez Beşiktaş'tan ayrılacak..
    5. Milli Takım'da sakatlık şoku!
    6. Sivil toplum kuruluşlarından Kaşıkçı..
    7. Amerika'yı karıştıran görüntü!..
    8. Rıdvan Dilmen Fenerbahçe bombasını..
    9. Samsun'da oğlunu öldüren babadan şok..
    10. İtalya'dan AB'ye flaş suçlama!
    11. Karaman'da torbacı sevgililere..
    12. Karaman'da uyuşturucu operasyonu
    13. Antonio Conte bombası! Yeni hoca o mu?
    14. Adalet Bakanı Gül'den terörle mücadele..
    15. Hollanda'daki gözaltılar sonrası..
    16. Yerli üretim implantta önemli başarı!..
    17. Bakan Abdulhamit Gül'den hakim, savcı..
    18. Terör örgütü DEAŞ Kerkük'te 14 köyü..
    19. FETÖ'cü eski hakim hakkında karar..
    20. B12 eksikliği belirtileri nelerdir?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu