Antidepresanlardan korkmak gereksiz

Antidepresan ilaçlar, depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar... Depresyona girmiş her 100 hastadan 70-80’i başka hiçbir müdahaleye gerek kalmadan, sadece ilaç tedavisiyle düzelebiliyor. Kalan % 20-30'luk grupta ise psikoterapi veya elektroşok türünden ekstra girişimlere ihtiyaç duyuluyor.

Depresyon, beyinde serotonin, noradrenalin, dopamin maddelerini azaltır. Bunlar duygu ve düşünce hayatımızı düzenleyen maddelerdir. Antidepresanlar işte bu maddelerin miktarını artırır. Antidepresan ilaçlar hakkında yanlış bilinen bazı noktalar var:

Antidepresan ilaçlar beyinde suni bir mutluluk yapmaz. Aksine bozulmuş olan dengeyi yeniden sağlar. Antidepresanlar, depresyonu olmayan kişilere de fayda getirmez.

Antidepresan ilaçların etkileri geç başlar (en erken 2-3 hafta sonra). Arada bir 1-2 hap içerek depresyondan kurtulmak mümkün değildir.

Antidepresan ilaçlar, hekim söylemeden kesinlikle bırakılmamalıdır. Kişi haftalar içinde tamamen iyileşse bile, antidepresan ilaca en az 6 ay devam edilmelidir. Çünkü depresyon düzelse bile ilk 6 ay içinde tekrarlama riski yüksektir.

Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapmaz.

Antidepresan ilaçlar uyuşturucu değildir. Antidepresan keyif vermez. Bazı antidepresanlar uyku ve sersemlik gibi yan etkilere yol açar. Ancak son 10-15 yılın en mühim tıbbi gelişmelerinden biri, uyku ve sersemlik yapmayan antidepresan ilaç çeşitlerinin artmasıdır. Artık hemen hiçbir ciddi yan etkisi olmadan depresyon tedavisi mümkün olabiliyor.

Antidepresan ilaçlar depresyon dışındaki durumlarda da faydalıdır. Takıntı hastalığına da iyi gelmektedir.

Ağrı tedavisinde elimizdeki en önemli silahlardan biri yine antidepresan ilaçlardır. Panik bozukluğunda, çocukların gece işemelerinde, kadınlarda adet öncesi gerginlik durumlarında, sigara isteğinin azaltılmasında antidepresanlar faydalı oluyor.