Antidepresanları bırakırken dikkat edilmesi gereken konular, biliyorsunuz çeşitli psikolojik sorunlar yaşarken antidepresan ilaçlar kurtarıcımız olsa da bırakırken bazı sorunlarla karşılaşabiliyoruz.

Antidepresanı bırakırken neler yaşanır?

Antidepresan ilaçlar çeşitliklerine göre farklı özellikler gösteriyor. Vücudun kimyasını düzenlemede ve psikiyatrik hastalıkları fiziksel olarak tedavi etmeye yardımcı oluyor. Özellikle sık kullanılan antidepresanlar arasında sertralin, sitalopram, essitalopram gibi türevi ilaçlar yer alıyor. Bu tür antipsikotik ilaçlar, genellikle düzenli olarak kullanıldıklarında ve belirli bir kullanım süresinden sonra etkisini gösteriyor.

Zor bir süreç olabilse de antidepresanı bırakma süreci bazı önlemler alınarak daha kolay atlatılabilir.

Antidepresanı bırakırken nelere dikkat edilmeli?

Doktorunuza danışın

Antidepresan kullanımı ile ilgili en önemli detay, doktorunuzla kurduğunuz ilişkide saklıdır. Güvendiğiniz bir tıp hekimi hikayenizi dinleyecek, belirtileri gözlemleyecek ve size uygun ilacı kullanmanız için sizi destekleyecektir. Gerekli gördüğünde de ilacı bırakmanızı isteyecektir. Gebelik, farklı sağlık sorunları ya da kişisel nedenlerden ötürü ilacı bırakmak istediğinizde, bunun sizin için doğru olup olmadığını ve ne şekilde bırakmanız gerektiğini belirleyecek olan kişi de doktorunuzdur. O yüzden bu süreçte muhakkak çok güvendiğiniz bir uzmanla çalışın ve onun sözünden çıkmayın. Yolda karşılaştığınız zorluklardan da hekiminizi haberdar edin ve öncelikle ondan yardım isteyin.

Aceleci olmayın

Kullandığınız ilacın türü de ne kadar süreyle antidepresan kullanmış olmanız da bırakma sürecini etkileyecek faktörler arasındadır. Bazen iki hafta, bazen de 3 ay süren bir bırakma süreciniz olacaktır; ancak bu noktada yine doktorunuzun talimatlarına uymalı ve sabırlı olmalısınız.

Biraz kafa karışıklığına hazır olun

Yapılan araştırmalar ve anketler, antidepresan kullanmayı bırakma sürecinde birçok kişide yorgunluk, halsizlik, ağlama nöbetleri, cinsel isteksizlik ve benzeri belirtilerin ortaya çıktığını doğruluyor. Özellikle SSRI türevi ilaçlar, serotonin hormonu dengesini düzenleyerek çalıştığı için bırakıldığında biraz kafa karıştırabiliyorlar. Ani gülme krizleri, yerini ağlama atağına bırakabilir, beklenmedik anlarda uyuma isteği yaratabilir hatta bazı durumlarda intihar düşüncelerine bile neden olabilir. Unutulmaması gerekir ki, tüm bunlar geçicidir ve tolere edilebilir. Antidepresanı bırakırken kafanız biraz karışacak ancak emin olun ki bu durum asla böyle devam etmeyecek.

Vücutta belirgin etkiler oluşabilir

Bulantı, ishal, iştahsızlık gibi sindirim sorunları, antidepresanı bırakma sürecinde sık görülen rahatsızlıklardandır. Bunların önüne geçmek için süreçte iyi beslenmek, bolca su tüketmek önemli.

Sosyal olun

Kendinize iyi bakmak, sağlıklı yaşamak zaten başlı başına bir antidepresandır! Antidepresanı bırakırken de ilacınızın yerine koyacağınız sağlıklı alışkanlıklarınızı belirlemeniz iyi bir fikir olabilir. Düzenli olarak yürüyüşe çıkın, bir diyetisyene gidip kendiniz için en uygun beslenme planını belirleyin, spor yapın, bol bol da sosyalleşin. Fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarınızı doğru bir şekilde gidermeye odaklanmak, psikolojik olarak sağlıklı bir hayat yaşamanın ilk adımıdır. İlaçsız hayatınız için bu değişiklikleri yaparken, aynı zamanda ilacı bırakırken yaşamanız muhtemel semptomların etkisini azaltmanızı da sağlayacak.

Bol bol gülün

İyi bir kahkaha gerçekten şifalıdır! Antidepresanı bırakma sürecinde en iyi gelen şeylerden biri de bol bol gülmektir. Komik videolar izleyin, arkadaşlarınızla komik oyunlar oynayın, kendinizi eğlendirmenin yollarını bulun. Siz kahkaha attıkça, vücudunuz artık o ilaçlara ihtiyaç duymayacağınıza daha emin olacak!