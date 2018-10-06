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Antibiyotik çare değil

Uzmanlar antibiyotiklerin gereksiz kullanımının zararlı olduğunu söylüyor.

06 Ekim 2018 Cumartesi 14:53
Antibiyotik çare değil

Daha önce her yirmi çocuktan birinde görülen egzama artık her beş veya altı çocuktan birinde görülüyor. Son yirmi yılda bebek ve küçük çocuklarda dört kat daha fazla olmaya başlayan çocuk egzaması, aileleri endişelendiren bir rahatsızlık. Narin cilde sahip bebekler ve küçük çocuklar, cilt rahatsızlıklarına karşı daha korumasız.

Dikkatinizi çekeriz: bazı hekimler, çocuk egzamasındaki bu artışı, ailelerin “çağdaş yaşam” heveslerine bağlıyorlar.
Özellikle büyük şehirde yaşamanın bir bedeli olan hava kirliliğine dikkat çekiliyor.

ANTİBİYOTİKTEN KAÇININ

Konunun ailelerdeki temizlik/hijyen bilgisizliği ile alakalı olduğu da belirtilmekte. Bebeğini temizleyeceğim diye reklamlara aldanıp onun hassas cildini birtakım zararlı kimyasal ürünlerle sıvayıp tehlikeye atan bilinçsiz anneler suçlanıyor.

Egzama ve grip gibi bazı hastalıkların çok çocuklu ailelerde daha nadir görülmesi üzerine 1989 yılında geliştirilen bu hipoteze göre, aşırı antibiyotik ve temizleyici kullanımı çocukların bağışıklık sistemini tembelleştirip güçsüzleştiriyor. Doktorlar aynı zamanda, piyasada çok fazla bulunan "doğal" (!) bakım malzemelerinden de şikayetçi. "Birşeyin doğal olması, onun sağlıklı ve faydalı olduğu anlamına gelmez." diyen dermatolog Dr. Elaine Siegfried, ailelere güzel kokulu ve paketli, "doğal" olduğu iddia edilen temizleyici, nemlendirici gibi ürünlere çok güvenmemesini tavsiye ediyor. Bu tip ürünler illa ki egzamaya sebep olmasa bile, hastalığı artırıyor ve diğer bölgelere sıçramasına sebep oluyor. Çocuklar için en iyi cilt bakımının hala günlük ılık suda yıkama ve vazelin kullanımı olduğunu belirtiyor.

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 14:53
  1. antibiyotik kullanımı
  2. egzama

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