Anti siyonist Yahudiler'den İsrail karşıtı Filistin bayrağı protestosu!
Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvird'in, ülkede Filistin bayrağı sallanmasını yasaklaması anti siyonist Yahudiler tarafından protesto edildi.
Anti siyonist Yahudiler, Filistin bayraklarıyla İsrail hükümetinin yasak kararını protesto etti.
Ma Şarim mahallesinde bir araya gelen Yahudiler, ellerinde Filistin bayrakları ile yürüyüş düzenledi. İsrail polisine meydan okuyan Yahudiler, "Siyonizm Yahudileri temsil etmez" sloganları attı.
Filistinlilere yönelik ırkçı söylemleri ile tanınan aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, bundan böyle ülkede Filistin bayrağı sallanmasının yasaklandığını duyurmuştu.