Anthony Blinken kimdir? ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken hangi görevlerde bulundu?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ABD'deki başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlayacağı öğrenilirken, Biden ülkeyi 4 yıl yönetecek kabinesini de şekillendirmeye devam ediyor. ABD Başkanı seçilen Joe Biden, Anthony Blinken'i Dışişleri Bakanlığı'na atadı. Biden, kabinesini özelikle Obama döneminde görev alan isimlerden oluşturması dikkatlerden kaçmıyor.

Anthony Blinken kimdir?

Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yardımcısı olan Anthony Blinken, Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yaptı.

Yönetimin DEAŞ'a karşı mücadele, Asya ile ilişkileri yeniden dengeleme ve küresel mülteci krizi gibi konularda yürüttüğü diplomaside başı çeken Blinken, eski başkan Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığını görevinde de bulundu. Obama'nın ilk döneminde Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı olan Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesinde de 2002-2008 yılları arasında Biden ile birlikte çalıştı.

Blinke Bill Clinton'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'nde de yer aldı

Blinken, 1994-2001 yılları arasında eski başkan Bill Clinton'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'nde de yer aldı. Biden ve Başkan Yardımcılığına seçilen Kamala Harris'e seçim kampanyası döneminde dış politika danışmanlığı yapan Blinken, öncesinde ise Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement düşünce kuruluşunun direktörlüğünü yaptı.

Kamu görevlerinde bulunmadan önce The New Republic dergisinde muhabirlik yapan ve dış siyaset üzerine yazılar yazan Blinken, "Ally Versus Ally: America, Europe, and the Siberian Pipeline Crisis" kitabının yazarı. Lise eğitimini Paris'te alan Blinken, Harvard ve Columbia Üniversitelerinde hukuk okudu.