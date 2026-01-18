İmparator Mantarı nedir? Can alabilir: Mantarlar, ne bitki ne de hayvan...

İmparator mantarı (Amanita caesarea), Amanitaceae ailesinden yenilebilen bir türdür. Amanitalar arasında çok fazla zehirli, hatta öldürücü türler bulunmaktadır. Ancak, imparator mantarı, bu aileye mensup iyi yenilebilen bir tür olması ile popülerliğini artırmıştır. Avrupa’da çok fazla görülen bir türdür ve bu sebeple ilk kez İtalya’da tanımlanmıştır. Adını Roma imparatorlarından almaktadır. Roma’da imparatorların mutfaklarında çok fazla kullanılması sebebiyle, halk bu mantara ulaşamazdı ve bu yüzden Sezarın Mantarı, İmparator mantarı gibi isimlerle anılmıştır. Dikkat çeken kaynaklar Rivayetlere göre, Roma imparatoru Sezar (II.Claudius) ve Papa (VII. Clement) düşmanları tarafından öldürücü zehirli bir mantar türü olan Amanita phalloidesi, İmparator mantarı ile karıştırarak zehirlemişlerdir. İlişkin yöresel olarak ülkemizde, İmparator mantarı, Sezar mantarı, Yumurta mantarı, Gelincik mantarı, Paşa mantarı, Padişah mantarı gibi isimlerle anılmaktadır. yeraltı kaynağı rBizde Mantarlı Yaşam ailesi olarak bu türü İmparator mantarı olarak detaylı olarak inceleyeceğiz;