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Antep fıstıklı irmik tatlısı

Antep fıstıklı irmik tatlısı nasıl yapılır?

16 Kasım 2018 Cuma 20:48
Antep fıstıklı irmik tatlısı

MALZEMELER

1 adet yumurta
1/2 su bardağı yoğurt
1/2 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı irmik
1 su bardağı un
1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya

İÇİNE

1 çay bardağı file antepfıstığı

BULAMAK İÇİN

1 su bardağı irmik

ŞERBETİ İÇİN

2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı limon suyu

SÜSLEMEK İÇİN

Kıyılmış file antepfıstığı

YAPILIŞI

Şerbet için tüm malzemeyi bir tencereye alın ve 5 dakika kaynatıp, soğumaya bırakın. Diğer taraftan oda sıcaklığındaki yumurta, yoğurt, sıvı yağ, irmik, un, rendelenmiş limon kabuğu, kabartma tozu ve vanilyayı iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp, avucunuzun içinde açın. Ortalarına file antepfıstığı yerleştirip, kapatın ve elinizde yuvarlayın. İrmiğe bulayıp, pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine aralıklı olarak ve birleşme yerleri alta gelecek şekilde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerini kızarana dek pişirin. 4 Fırından alıp, 10 dakika ılınmaya bırakın. Ilık hamurların üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti çekince üzerini kıyılmış file antepfıstığı ile süsleyip servis yapın.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 20:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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