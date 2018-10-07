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Antep fıstığının inanılmaz faydaları

Antep fıstığının faydaları nelerdir? İşte Antep fıstığının inanılmaz faydaları...

07 Ekim 2018 Pazar 23:09
Antep fıstığının inanılmaz faydaları

Çerezlerin en sevileni Antep fıstığının faydaları yabana atılır cinsten değil. Mesela, günde 10-12 adet yenilen iç antepfıstığı, vücudun günlük yağ ihtiyacını karşılayabiliyor. Peki Antep fıstığının diğer faydaları nelerdir?

* 100 gram Antep fıstığı vücudun günlük protein, vitamin B1 ve fosfor ihtiyacının yüzde 35''ini karşılar.

* Antep fıstığında kolestrol yok. Kandaki kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur. Kroner kalp hastalığının riskini azaltır.

* Antep fıstığı protein yönünden 2 kat, fosfor yönünden 4 kat sığır etinden daha üstündür.

* Vitamin E, B ve C komplexince zengindir.

* Antep fıstığı şeker hastalığında (Diabete Mellitus) kullanılabilir.

* 100 gr Antep fıstığında 4.0 gr posa bulunur. Posa miktarı yönünden pirinç, patates ve buğday (0.3 gr) dan daha üstündür.

* İnce bağırsakta glikoz emilimini azaltır ve kan şekerinin yükselmesini önlemeye yardımcı olur.

* Kalp için Antep fıstığı kalp sağlığını korumada önemli bir ilaç vazifesi görür.

* Akciğer için iyi bir iltihap temizleyicidir. Göğsü yumuşatır, ağrılarını hafifletir, öksürüğün geçmesine yardımcı olur.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 23:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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