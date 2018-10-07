Antep fıstığının inanılmaz faydaları
Antep fıstığının faydaları nelerdir? İşte Antep fıstığının inanılmaz faydaları...07 Ekim 2018 Pazar 23:09
Çerezlerin en sevileni Antep fıstığının faydaları yabana atılır cinsten değil. Mesela, günde 10-12 adet yenilen iç antepfıstığı, vücudun günlük yağ ihtiyacını karşılayabiliyor. Peki Antep fıstığının diğer faydaları nelerdir?
* 100 gram Antep fıstığı vücudun günlük protein, vitamin B1 ve fosfor ihtiyacının yüzde 35''ini karşılar.
* Antep fıstığında kolestrol yok. Kandaki kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur. Kroner kalp hastalığının riskini azaltır.
* Antep fıstığı protein yönünden 2 kat, fosfor yönünden 4 kat sığır etinden daha üstündür.
* Vitamin E, B ve C komplexince zengindir.
* Antep fıstığı şeker hastalığında (Diabete Mellitus) kullanılabilir.
* 100 gr Antep fıstığında 4.0 gr posa bulunur. Posa miktarı yönünden pirinç, patates ve buğday (0.3 gr) dan daha üstündür.
* İnce bağırsakta glikoz emilimini azaltır ve kan şekerinin yükselmesini önlemeye yardımcı olur.
* Kalp için Antep fıstığı kalp sağlığını korumada önemli bir ilaç vazifesi görür.
* Akciğer için iyi bir iltihap temizleyicidir. Göğsü yumuşatır, ağrılarını hafifletir, öksürüğün geçmesine yardımcı olur.
YORUM YAZ