Antarktika'dan topladığı meteoritlerle "uzaya" ışık tutacak

Antarktika'da yaptığı çalışmaları tamamlayan akademisyen Mehmet Yeşiltaş, kıtadan topladığı 3 meteoritle uzay bilimlerine katkı sunacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin yanı sıra ikili iş birlikleri kapsamında da Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 8 bilim insanı, bu dönemde Şili, Belçika, Kore ve Kolombiya gibi ülkelerin kıtadaki araştırma üsleri ve gemilerinde bilimsel faaliyetlerde bulundu.

İkili iş birliğiyle Belçika'nın Antarktika'daki üssünde çalışmalarda bulunan Kırklareli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yeşiltaş, araştırmalarından elde ettiği sonuçlarla yurda döndü.

- "Türkiye, uzay bilimleri alanında yarışa dahil oldu"

Yeşiltaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu seferle Doğu Antarktika'da gözlemlerde bulunmakla beraber buradaki platoda yapmış olduğum aramada bulduğum 3 adet meteoriti ülkemize götürmenin mutluluğunu ve gururunu yaşamaktayım." dedi.

Meteoritlerin uzayda bulunan büyük ölçekli asteroitlerin veya gezegenlerin birer parçaları olduğu bilgisini veren Yeşiltaş, meteoritlerin ve içerisinde bulunan yapıların incelenmesiyle asteroitler ve gezegenler hakkında, dolayısıyla güneş sistemi hakkında detaylı bilgilere sahip olunabileceğine dikkati çekti.

Yeşiltaş, yurt dışındaki eğitimi ve çalışmaları sırasında birçok meteoriti incelediğini, bu örnekler üzerinden uluslararası bilim insanlarıyla makaleler yazdığını ve birçok konferansta konuşma yaptığını belirterek, "Bu çalışmalarıma Antarktika bölgesinde topladığımız örnekleri de ekleyecek olmamız mutluluk verici. Ayrıca Türkiye Antarktika'da ilk defa meteorit arama ve toplama çalışması yaparak, orada benzer çalışmalar yürüten dünyanın ileri gelen birkaç ülkesi arasına girip uzay bilimleri alanındaki yarışa resmi olarak dahil olmuştur." diye konuştu.

- "3 meteorit bulduk"

Antarktika'daki çalışma koşullarının oldukça zor olduğuna işaret eden Yeşiltaş, eksi 15 derece olan hava sıcaklığının, 40 kilometre hızla esen rüzgarın etkisiyle eksi 35 derece hissedildiğini aktardı.

Yeşiltaş, bölgede çok miktarda buzul yarıklarının da bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Belçika'nın Prenses Elisabeth Üssü'nden bir rehberle ayrılarak kar motoruyla 5 saate yakın bir süre seyahat ettikten sonra Antarktik platoya ulaştık ve meteorit arama çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bir saatten daha kısa bir zaman içerisinde arama yapabildik, çünkü hem hava koşulları kötüleşiyor hem de saat çok geç oluyordu. Geri dönüşün de 5 saat süreceğini göz önünde bulundurularak rehberle birlikte üsse doğru yola çıktık. Antarktik platoda geçirdiğimiz çok kısa sürede 3 meteorit bulduk ve bu meteoritleri daha önceden belirlediğimiz protokollere göre topladık. Umut ediyoruz, önümüzdeki yıllarda daha kalabalık bir grupla daha uzun süreli meteorit arama ve toplama seferleri düzenleriz."

- NASA'dan araştırmacılarla incelenecek

Toplanan meteorit örneklerinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Yeşiltaş, içerisindeki yapılarla barındırdığı bilgilerin yapılacak incelemeler sayesinde dünyada ilk defa Türk araştırmacılar tarafından akademik literatüre kazandırılacağını dile getirdi.

Yeşiltaş, toplanan örneklerin Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) araştırmacılarla birlikte incelenerek uluslararası meteorit veri tabanına resmi olarak kaydedileceğine işaret ederek, "Türk Uzay Ajansının da kurulduğu bu günlerde Antarktika'dan topladığımız meteoritlerden elde edeceğimiz bilgiler şüphesiz uzay bilimlerine katkı sağlayacak ve bu alanda belki de bilinmeyenlere ışık tutacaktır. Böylesine önemli bir projenin yürütücüsü olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.