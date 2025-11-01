  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın Balıkesir’in güvenliğini İsrail’e teslim etmiş. İBB'den sonra BASKİ

Balıkesir’de sabah saatlerinde korkutan deprem!

Jahrein’den “Şeyh Said” edepsizliği! Biri bu kepazeliği durdursun artık

Pazar tezgahında şaşırtan anlar! Engelli satıcının yaptıkları şok etti

Türk pasaportu taşıyan katiller derhal tespit edilmeli. El Cezire bir bir deşifre etti

Karayipler'de neler oluyor! Kolombiya’dan dünyayı sarsacak hamle geliyor!

Türkiye’den zırhlı kara aracı almak için Brezilya’dan geldiler!

Yunan savunma bakanı panikledi! Türkiye cephaneliğinde 1 milyondan fazla var

1 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Bakan Kurum, Gebze'de çökme alarmının bilançosunu açıkladı: "Bugün itibariyle 16 bina tahliye edildi"
Dünya Antarktika’da zaman kapsülü: Mavi buzun içinden 6 milyon yıllık atmosfer çıktı
Dünya

Antarktika’da zaman kapsülü: Mavi buzun içinden 6 milyon yıllık atmosfer çıktı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Antarktika’da zaman kapsülü: Mavi buzun içinden 6 milyon yıllık atmosfer çıktı

Bilim insanları, Allan Hills bölgesinde 6 milyon yıl öncesine ait buz katmanlarında hapsolmuş antik atmosfer örnekleri tespit etti. Bulgular, Dünya’nın iklim tarihine ışık tutuyor.

Bilim insanları, Antarktika’nın Allan Hills bölgesinde 6 milyon yıl öncesine ait buz tabakalarının içinde hapsolmuş hava kabarcıkları keşfetti. Bu olağanüstü bulgu, Dünya’nın iklim geçmişini yeniden yazabilecek nitelikte görülüyor.

Woods Hole Okyanus Enstitüsü’nden buzbilimci Dr. Sarah Shackleton liderliğindeki ekip, Allan Hills bölgesinde yüz binlerce yıl boyunca biriken buz katmanlarının altından 6 milyon yıllık örnekler çıkardı.

ZAMAN KAPSÜLÜ NİTELİĞİNDE BUZ

Shackleton, “Buz çekirdekleri bilim insanlarına geçmişe yolculuk imkânı sunar. Allan Hills’teki örnekler, şimdiye dek ulaşabileceğimizi sandığımızdan çok daha eski bir döneme ait” dedi.

Antarktika, Dünya’nın jeolojik açıdan aktif olmasına rağmen iklim tarihinin bozulmadan saklandığı nadir yerlerden biri. Bölgede biriken kar ve buz, eski atmosfer koşullarını adeta bir zaman kapsülünde donduruyor.

MAVİ BUZUN SIRRI

Allan Hills’teki buzun mavimsi rengi, zamanla sıkışarak büyük hava kabarcıklarını dışarı atması ve kristallerin büyümesi sonucu oluşuyor. Bu özellik, ışığın kırmızı dalga boylarını emip mavi tonları yansıtmasına neden oluyor. Bölgeye yeni kar yağmaması ve sert rüzgârların taze karı süpürmesi nedeniyle, daha yaşlı buz katmanları yüzeye daha yakın bulunuyor.

Shackleton, “Rüzgâr ve aşırı soğuk, burada antik buzun yüzeye bu kadar yakın kalmasını sağlıyor. Allan Hills hem eski buzu bulmak için ideal, hem de sahada çalışmak için en zorlu yerlerden biri” diye konuştu.

6 MİLYON YILLIK ATMOSFER

Ulusal Bilim Vakfı’na bağlı COLDEX projesi kapsamında, araştırmacılar 150, 159 ve 206 metre derinlikte üç buz çekirdeği çıkardı. Başlangıçta 3 milyon yıllık örnekler bulmayı hedefleyen ekip, argon izotop analizi sonucunda en derin katmanın yaklaşık 6 milyon yıl öncesine, yani Miyosen Dönemi’nin sonuna ait olduğunu tespit etti.

Projede yer alan Ohio State Üniversitesi’nden paleoklimatolog Prof. Ed Brook, “Buzun çok eski olduğunu biliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. Beklentilerimizi fazlasıyla aştı” dedi.

ANTARKTİKA 12 DERECE DAHA SICAKTI

Ekip, oksijen izotopları analiziyle dönemin sıcaklıklarını da belirledi. Sonuçlara göre 6 milyon yıl önce Antarktika bugüne göre yaklaşık 12°C daha sıcaktı. Soğuma süreci ise ani değil, kademeli bir geçiş şeklinde gerçekleşti.

GELECEĞİN ATMOSFER ARAŞTIRMASI

Bilim insanları şimdi bu buz tabakalarında hapsolmuş mikroskobik hava ceplerini inceleyerek, geçmişteki sera gazı yoğunluklarını ve atmosfer bileşimini çözümlemeyi planlıyor.

Prof. Brook, “Bu kadar eski buza ulaştıktan sonra, 2026–2031 arasında bölgeye geri dönerek daha da derin kayıtlar elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Araştırmanın sonuçları, ABD Ulusal Bilimler Akademisi (PNAS) dergisinde yayımlandı.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kara haberi verdi
Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kara haberi verdi

Gündem

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kara haberi verdi

Bilim kurgu filmi değil gerçek! İşte çamaşır katlayan, evi toplayan insansı robot 'Neo'
Bilim kurgu filmi değil gerçek! İşte çamaşır katlayan, evi toplayan insansı robot 'Neo'

Teknoloji-Bilişim

Bilim kurgu filmi değil gerçek! İşte çamaşır katlayan, evi toplayan insansı robot 'Neo'

Çernobil’de "mavi köpekler" görüldü: Bilim insanları alarma geçti
Çernobil’de "mavi köpekler" görüldü: Bilim insanları alarma geçti

Yaşam

Çernobil’de "mavi köpekler" görüldü: Bilim insanları alarma geçti

Bilim insanları süper mikroplara karşı 100 kat güçlü antibiyotik keşfetti
Bilim insanları süper mikroplara karşı 100 kat güçlü antibiyotik keşfetti

Sağlık

Bilim insanları süper mikroplara karşı 100 kat güçlü antibiyotik keşfetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23