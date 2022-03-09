Antarktika bilim seferi ekibi yurda döndü

YENİ AKİT ANKARA

Bu yıl altıncısı düzenlenen Ulusal Antarktika Bilim Seferi 46 gün sürdü. Seferde ikisi yabancı olmak üzere 20 araştırmacı 14 proje üzerine çalıştı.

Antarktika'ya yapılan bilim çıkarmasında 29 kurumun paydaşı olduğu 14 proje çalışıldı

22 Ocak’ta başlayan 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında, 20 kişilik sefer ekibi iki ülke dört şehir geçtikten sonra 2 Şubat'ta Antarktika kıtasına ulaştı. Daha sonra da deniz yoluyla Horseshoe Adası’na geçti. 20 kişilik sefer ekibi ve 30 kişilik gemi mürettebatı geçici bilim kampının bulunduğu Horseshoe Adası’na giderek 29 kurumun paydaşı olduğu canlı bilimleri, fiziki bilimler, yer bilimleri ve astronomi üzerine 14 bilimsel projeyi çalıştı. Biri Portekiz’den biri de Bulgaristan’dan olmak üzere 2 yabancı araştırmacı da ekibe dahil edildi.

Seferde bu yıl teknolojiler kullanıldı

Sefer sırasında HAVELSAN üretimi yerli ve milli GNSS alıcısı ile konum belirlemeye yönelik veriler toplamaya yardımcı olurken, ülkemizde geliştirilen İHA (İnsansız Hava aracı) ile Horseshoe adasının 3D haritası üzerine çalışıldı ve buzul derinlikleri konusunda veriler toplandı. Ekibin sahada iletişimi, ASELSAN üretimi olan telsizler ve modüler telsiz tekrarlayıcı ile sağlandı. TÜBİTAK SAGE’nin ısıl pili ise gerekli anlarda enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanıldı. Geçen yıllarda Türkiye’nin ilk Meteoroloji istasyonu ve ilk üç GNSS istasyonu Antarktika’ya kurulmuştu. Tüm istasyonlardan toplanan veriler özellikle iklim değişikliği başta olmak üzere, deniz seviyesi değişimleri, tektonik hareketler ve buzul gözlemleri olmak üzere birçok bilimsel araştırmaya ışık tutuyor. Bu yıl ayrıca kurulan sismik istasyon ile bölgenin sismik aktivitesi de izlendi.

Antarktika seferlerinde hedef Beyaz Kıta'da söz sahibi olmak

Türkiye’nin kutup çalışmaları 2020 yılından bu yana TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) çatısı altında gerçekleştiriliyor. TÜBİTAK MAM KARE, Arktik'e ve Antarktika'ya düzenli bilim seferleri yapmayı, ülkemizde kutup bölgeleriyle ilgili yürütülen bilimsel çalışmaların artırılmasını ve ülkemizin kutup bölgelerinde sahip olduğu bilimsel altyapıların geliştirilmesini hedefliyor. Bu sayede Türkiye'nin kutup bölgeleriyle ilgili karar mekanizmalarında yer alan bir ülke olması amaçlanıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 60'ın üzerinde proje tamamlandı, 86 tane yayın yapıldı.