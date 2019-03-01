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Antalya’ya gelen turist sayısı yüzde 52 arttı

Antalya Havalimanına bu yılın ilk 2 ayında gelen turist sayısı yüzde 52 arttı.

01 Mart 2019 Cuma 15:03
Antalya’ya gelen turist sayısı yüzde 52 arttı

Antalya Havalimanına bu yılın ilk 2 ayında gelen turist sayısı yüzde 52 arttı.


Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 2019 yılının ilk iki ayında kente havayoluyla 292 bin 109 kişi geldi. Gelen yolcu sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 50 artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Antalya’yı havayoluyla 101 bin 696 kişi ziyaret etti.


2019 yılının ilk iki ayında gelen yolcu sayısı da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarak, 292 bin 109 kişi oldu. Kente havayoluyla 2018 yılının aynı döneminde 192 bin 531 kişi, 2017 yılının aynı döneminde 171 bin 922 kişi, 2016 yılının aynı döneminde ise 201 bin 411 kişi geldi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:03
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