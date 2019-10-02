0553 313 94 23

Antalya'ya gelen turist sayısı 13 milyonu geçti

"Turizmin başkentine" 9 ayda gelen yabancı turist sayısı, 13 milyon 5 bin 193' oldu.

02 Ekim 2019 Çarşamba 06:19
Antalya'ya gelen turist sayısı 13 milyonu geçti

Turizmde dünyanın sayılı destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya, 9 ayda 13 milyon 5 bin 193 yabancı turist geldi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-30 Eylül 2019 tarihlerinde Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente gelen yabancı turist sayısı 13 milyon 5 bin 193'e ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 16 arttı ve tüm zamanların rekoru kırıldı. Önceki yılın aynı döneminde 8 milyon 715 bin 360 turistin geldiği kenti, geçen sene 11 milyon 189 bin 758 turist ziyaret etti.

Önceki yılın aynı döneminde 3 milyon 372 bin 541 Rus turistin geldiği Antalya, geçen yılın aynı döneminde 4 milyon 171 bin 104, bu yıl ise yaklaşık yüzde 14'lük artışla 4 milyon 752 bin 660 Rus turiste ev sahipliği yaptı.

Kente en çok turist gönderen ülkeler arasında Rusya'dan sonra 2 milyon 85 bin 83 turistle Almanya, 726 bin 602 turistle Ukrayna, 623 bin 501 turistle de İngiltere geldi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 06:19
  1. Antalya
  2. turist
  3. turizm
  4. Antalya ve Gazipaşa havalimanları
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'ya gelen turist sayısı 13 milyonu geçti
    1. Antalya'ya gelen turist sayısı 13..
    2. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç yapıldı
    3. İzmir'de 720 düzensiz göçmen yakalandı
    4. İsrail Gazze'deki gösterileri takip..
    5. 'Belki günü kaybettik ama bence..
    6. İstanbul Havalimanındaki robotlar,..
    7. 'İsrail kuruldu ama Filistin halen..
    8. Otobüs kazası geride yarım kalan..
    9. 'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları..
    10. Ruhani ile Putin nükleer anlaşmayı ele..
    11. Galatasaray PSG'ye yenildi
    12. Türk kahvesi ile Arap kahvesi..
    13. Ramil Guliyev dünya 5'inciliğini kazandı
    14. Trump'ın 'Çin kutlaması' na..
    15. InSight, Kızıl Gezegen'de 100'den..
    16. Almanya Başbakanı Merkel: Umuyorum ki..
    17. Hakkari kırsalında 3 terörist öldürüldü
    18. Libya'dan kıta sahanlığını gasp etmeye..
    19. Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk..
    20. Husiler'den Suudi Arabistan'a bir şok..
    21. Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman..
    22. Merkel: Umuyorum ki; ABD ile Çin...
    23. İzmir açıklarında balina görüntülendi!
    24. Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar..
    25. Şampiyonlar Ligi'nde günün programı
    26. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin..
    27. Terkib-i çeşidiye yemeği nasıl..
    28. Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu!..
    29. Galatasaray Devler Ligi'nde yara aldı!
    30. İmam bayıldı yemeğinin hikayesi nedir?..
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
    TBMM'de CHP rezaleti
    TBMM'de CHP rezaleti
    Türkiye ve Rusya arasında kritik anlaşma
    Türkiye ve Rusya arasında kritik anlaşma
    İBB'de neler dönüyor? Çok konuşulacak görüntüler
    İBB'de neler dönüyor? Çok konuşulacak görüntüler
    CHP'li başkan görevden alındı
    CHP'li başkan görevden alındı

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2019
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı
    THY’den Doğu Avrupa ve Balkanlar’da indirim fırsatı
    THY’den Doğu Avrupa ve Balkanlar’da indirim fırsatı