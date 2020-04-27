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Spor

Antalyasporlu Podolski'den çocuklara, "Yıldız bir kere kayar ve onu yakalamalısınız" tavsiyesi

2020-04-27 14:41:16 -
Antalyasporlu Podolski'den çocuklara, "Yıldız bir kere kayar ve onu yakalamalısınız" tavsiyesi

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Lukas Podolski, kulübün 12 yaş altı takımı oyuncularıyla telekonferans sistemi aracılığıyla bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın telekonferanslı buluşmasına sürpriz yaparak katılan Podolski, kendi futbol yaşamından örnekler verdiği çocuklara, mücadeleyi asla bırakmamalarını tavsiye etti.

Futbola başlamasından ilk profesyonel maçına, oynadığı dev kulüplerden dünya kupasını kaldırmasına kadar birçok anısını paylaşan Podolski, sorularını da yanıtladığı çocuklara, "Yıldız bir kere kayar ve onu yakalamalısınız. Elinize geçen fırsatları iyi değerlendirin ve hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin." önerisinde bulundu.

Alman futbolcu, en kısa zamanda 12 yaş altı takımın antrenmanını da ziyaret etmek istediğini ifade etti.

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