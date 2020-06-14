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Spor

Antalyasporlu futbolcular, Beşiktaş galibiyeti sevincini sosyal medyaya taşıdı

Kırmızı-beyazlı oyuncular, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla mutluluklarını dile getirdi - Sinan Gümüş: - "Golle döndüğüm için de çok mutluyum. Önemli bir galibiyet aldık"

Yeniakit Publisher
2020-06-14 20:51:57 -
Antalyasporlu futbolcular, Beşiktaş galibiyeti sevincini sosyal medyaya taşıdı

ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 27. haftasında dün konuk olduğu Beşiktaş'ı 2-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor'da oyuncular, galibiyet nedeniyle yaşadıkları mutluluğu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay aradan sonra yapılan maçta takımını 1-0 öne geçiren isim olan Sinan Gümüş, sosyal medya hesabından Türkçe ve Almanca paylaşımda bulundu.

Kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni kazanan paylaşımında, Vodafone Park'ta takım olarak çekildikleri galibiyet fotoğrafına da yer veren Gümüş, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun bir aradan sonra tekrar ritim yakalamak kolay değil ama takım olarak çok iyi bir performans ortaya koyduk. Golle döndüğüm için de çok mutluyum. Önemli bir galibiyet aldık. Taraftarımızın bu zor süreçte yüzünü güldürebildiysek ne mutlu. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum."


- Podolski'den "şarj zamanı" paylaşımı


Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski, sosyal medya hesaplarından galibiyet pozunun yanı sıra, Antalya'da çocuklarıyla deniz kenarında "Şarj zamanı." yazılı paylaşımda da bulundu.

Akdeniz temsilcisinin diğer oyunculardan Adis Jahovic, "Beşiktaş'a karşı güzel galibiyet.", Nazım Sangare, "Kovid-19 sürecinin sonunda elde edilen çok önemli bir galibiyet.", kaleci Ruud Boffin ise "Kovid-19 molasından sonraki ilk maç. Harika galibiyet." ifadeleriyle paylaşımlar yaptı.

Öte yandan, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün paylaştığı, yönetim kurulu üyeleriyle Vodafone Park'ta tribünde çekildikleri galibiyet fotoğrafı da beğeni topladı.


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