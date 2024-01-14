Antalyaspor'dan Sagiv Jehezkel kararı!

Antalyaspor Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, Jehezkel'in skandal hareketine ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Boztepe yahudi futbolcusuna şöyle tepki gösterdi:

“Sagiv Jehezkel’in ülkemiz hassasiyetlerine aykırı yaptığı davranışı büyük üzüntü ve şaşkınlıkla karşıladım.

Kulübümüz resmi sosyal medya hesaplarında gol sonrası yapılan anlık paylaşım, konunun fark edilmesi ile birlikte anında kaldırıldı.

Bizler futbolcularımızı din, dil, ırk ayrımı yapmadan sadece sporcu olarak görmeye devam ederken, spekülasyona neden olabilecek bu hareketi asla tasvip etmiyorum.

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Benim başkan olduğum süre içinde bu davranışlara müsaade etmeyeceğimi tüm kamuoyunun bilmesini isterim.”

Öte yandan kulüpten yapılan yazılı açıklamada da Sagiv Jehezkel’in kadro dışı bırakıldığı belirtildi.