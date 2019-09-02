Antalyaspor'da Zeki Yıldırım ile yollar ayrıldı



ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım ile yollar ayrıldı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Zeki Yıldırım'ın sözleşmesi, karşılıklı olarak anlaşarak feshedilmiştir. Zeki Yıldırım'a kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz."



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