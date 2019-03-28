Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları28 Mart 2019 Perşembe 13:29
ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı, futbolcular daha sonra beşe iki çift kale maç yaptı.
Kırmızı-beyazlıların antrenmanı, Çaykur Rizespor ile yarın yapılacak hazırlık maçı nedeniyle kısa tutuldu.
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