Antalyaspor'da sağlık kontrolleri başladı



ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrollerine başlandı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyasporlu oyuncular ve teknik heyet, yeni sezon hazırlıkları için bir araya geldi. İlk gün teknik heyet ile futbolcuların bir bölümünün, kulübün sağlık sponsoru olan özel hastanede sağlık kontrollerine tabi tutulduğu aktarıldı. Antalyaspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Burhanettin Çalım nezaretindeki kontrollerde, Türkiye Futbol Federasyonu kriterlerine göre tetkik, test ve muayenelerin gerçekleştirildiği ifade edildi. Sağlık kontrolleri, hafta sonu başlayacak Erzurum kampı öncesi tamamlanacak.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.