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Spor

Antalyaspor'da Podolski'nin doğum günü kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 19:53:03 -
Antalyaspor'da Podolski'nin doğum günü kutlandı

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, yıldız oyuncu Lukas Podolski'nin doğum günü kutlandı.

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bugünkü antrenman öncesi 35 yaşına giren Alman golcü futbolcu Podolski için doğum günü kutlaması yapıldı.

Tesislerin oyun salonunda gerçekleştirilen kutlamaya, teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra bazı kulüp yöneticileri de katıldı.

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