Antalyaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları



ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü Atiker Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı oyuncular, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmaların ardından, çift kale maç oynadı. Antrenmana, sakatlıkları bulunan Diego ve Ondrej Celustka katılmadı.



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