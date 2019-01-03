Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları

Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları03 Ocak 2019 Perşembe 15:41
ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına Belek'te devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde dün kamp çalışmalarına başlayan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde devre arası hazırlıkları kapsamında ikinci idmanını gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas koordinasyon çalışmasıyla devam ederken, ardından 4 minyatür kaleli yarım sahada taktik antrenman yapıldı. Çalışma, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Antalyaspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yapacak.
YORUM YAZ