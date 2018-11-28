Antalyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman yağmur altında gerçekleştirildi.

Antrenmanda futbolcular, koşu, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunu oynadı. Antrenman, dar alanda 3 takım halinde oynanan maçla sona erdi.

İdmanı izleyen öğrenciler, futbolcularla fotoğraf çektirdi.



