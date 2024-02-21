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Spor Antalyaspor'da büyük rezillik! Katliam destekçisi şerefsizi geri çağırdılar!
Spor

Antalyaspor'da büyük rezillik! Katliam destekçisi şerefsizi geri çağırdılar!

Yeniakit Publisher
2024-02-21 14:57:00 -
Antalyaspor'da büyük rezillik! Katliam destekçisi şerefsizi geri çağırdılar!

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Trabzonspor maçındaki gol sevinci nedeniyle kadro dışı bıraktığı ve sınır dışı edilen İsrail asıllı futbolcusu Sagiv Jehezkel'i geri çağırdı.

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Trabzonspor maçındaki gol sevinci nedeniyle kadro dışı bıraktığı ve sınır dışı edilen İsrail asıllı futbolcusu Sagiv Jehezkel'i geri çağırdı.

İsrail'e destek veren gol sevinci nedeniyle Antalyaspor'un kadro dışı bıraktığı Sagiv Jehezkel, kırmızı beyazlı kulübe FIFA nezdinde dava açtı.

KULÜBE DAVA AÇTI

İsrail basınından Sport5'de yer alan habere göre; Jehezkel'in avukatları, oyuncusunun ödemelerini alamadığı ve kulüpten haksız şekilde gönderildiği için FIFA'da dava açıldığını açıkladı. Jehezkel'in Antalyaspor'dan 1.26 milyon euro tazminat talep ettiği de belirtildi.

ANTALYASPOR GERİ ÇAĞIRDI

Öte yandan FIFA davası söz konusu olunca Antalyaspor'un da Jehezkel'i geri çağırdığı öne sürüldü. Sagiv Jehezkel ile görüşen Antalyaspor'un oyuncuyla sözleşmesini fesh etmediğini, 8 maçlık cezasının bittiğini ve antrenmanlara çıkması gerektiği yönünde mesaj yolladığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında attığı golün ardından, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlangıç tarihine atıfla bileğine "Davut Yıldızı" ve "100 gün. 7 Ekim" yazısını göstererek İsrail propagandası yapmıştı. Jehezkel'in gol sevincine tepki yağdı. Kulüp tarafından kadro dışı bırakılan futbolcu aynı zamanda sınır dışı edilmişti.
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