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Spor

Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-06-02 21:18:34 -
Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, çalışmalarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde devam eden kırmızı-beyazlılar, sabah fitness salonunda çalışırken, akşam antrenmanını tesislerdeki Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirdi.

Isınma hareketleri ile başlayan akşam antrenmanı, istasyon çalışmaları ile devam etti.

Teknik direktör Tamer Tuna, daha sonra takıma taktik antrenman yaptırdı.


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